Gaziantep FK, Yalova FK karşısında turladı

- Gaziantep FK, Türkiye Kupası 4. Tur maçında Yalova FK'yı deplasmanda 2-0 yendi.
- Golleri Emmanuel Boateng ve Deian Sorescu kaydetti.
- Gaziantep FK, bu sonuçla gruplara kalırken Yalova FK elendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 3. Lig ekiplerinden Yalova FK deplasmanına konuk oldu.
Gaziantep FK, Yalova Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Emmanuel Boateng ve 60. dakikada Deian Sorescu attı.
GAZİANTEP FK TURLADI
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Yalova FK, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.