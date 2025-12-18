Gökdeniz Gürpüz: Yüzde yüzümle çalışıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Başakşehir maçının ardından konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gürpüz, "Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde yüzümle çalışıyorum. Ağabeylerim de bana güveniyor. İlk kez 11 oynadım, çok mutluyum." ifadeleriyle söze başladı.

"ONLARLA OYNAMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Genç orta saha, "Ağabeylerim bana saha içinde çok yardım ettiler, çok destek verdiler. Onlarla oynamak çok büyük gurur. Onlara da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.