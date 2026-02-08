Fenerbahçe'de Devon Hall, operasyon geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe'de takımın oyuncularından Devon Hall, ameliyat oldu.

Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Devon Hall'un sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Devon Hall’un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında bugün Ataşehir Medicana Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.