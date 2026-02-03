Iğdır FK, kupada Antalyaspor'a 6 attı

- Iğdır FK, Türkiye Kupası B Grubu'nda Antalyaspor'u 6-0 yendi.
- Kazanan, gollerini Antoine Conte, Aaron Suarez, Dorin Rotariu, Özder Özcan ve Gianni Bruno'nun attığı Iğdır FK oldu.
- Iğdır FK, bu galibiyetle kupada 4 puana yükseldi.
Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında, Kenan Koçak yönetimindeki 1. Lig takımı Iğdır FK ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Süper Lig ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu.
Iğdır FK, konuk ettiği rakibi Antalyaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.
6 GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno attı.
ANTALYASPOR'UN PUANI YOK
Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada 3 hafta sonunda 4 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada 3 hafta sonunda puanı bulunmuyor.
SIRADAKİ MAÇLARI
Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek.
Iğdır, ligde ise bu hafta Serik Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
Antalyaspor, kupadaki son maçında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Akdeniz ekibi, lige ise Fatih Karagümrük deplasmanıyla dönecek.