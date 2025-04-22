Konyaspor - Galatasaray maçında sahaya demir parçası atıldı!

Haber Merkezi
Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.
DEMİR PARÇA ATILDI
Tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun sık sık durdu.
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sahaya atılan demir parçasını kenara götürdü.
SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
İkinci yarıda Konyaspor'un hücum ettiği bir anda sahaya taraftar girdi.
Görevliler, taraftarı çıkardıktan sonra maç devam etti.
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