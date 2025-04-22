Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi rahatsızlandı!

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Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi.

TAŞKINSOY YERİNE YILMAZ YÖNETTİ

Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi.

Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.

İki takımın teknik direktörleri de maç öncesi hakeme geçmiş olsun dileklerini iletti.

4. HAKEM OLARAK DEVAM EDEMEDİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra kendisini iyi hissetmesi üzerine 4. hakem olarak görev yaparken, maçın 15. dakikası geçilirken devam edemeyeceğini bildirdi.

Raşit Yorgancılar 4. hakem olarak karşılaşmaya devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.