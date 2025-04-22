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Türkiye Kupası



Konyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Piotr Lasyk oldu

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Piotr Lasyk oldu Türkiye Kupası yarı finalinde bugün oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oldu.