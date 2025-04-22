Konyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Piotr Lasyk oldu
İHA

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor