Konyaspor, kupada Muş Spor'a 4 attı!

- Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 yenerek gruplara kaldı.
- Enis Bardhi, Josip Calusic ve Melih Bostan Konyaspor'un gollerini attı.
- Muşspor'un tek golü Ersel Aslıyüksek'ten geldi ve takımları kupaya veda etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Süper Lig takımı Konyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
KONYASPOR, 4 GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Enis Bardhi, 52. dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2. dakikalarda Melih Bostan attı.
Muşspor'un tek golünü 89. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti.
GRUPLARA KALDILAR
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.