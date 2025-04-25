Pedro Malheiro: Bizim için kupa önemli bir hedefti

İHA

Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Bordo-mavililer finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

"BU FİNALE ULAŞMAYI ÇOK ARZULUYORDUK"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Pedro Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta boyunca hem çalışmamız, hem birlikteliğimiz, hem hafta boyunca bütün takımın odaklanması gerçekten çok iyiydi. Bugünde bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum.

"BİZİM İÇİN KUPA ÖNEMLİ BİR HEDEFTİ"

Hedeflerinin kupa olduğunu belirten Pedro Malheiro, şu şekilde konuştu:

Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz finaller kazanılır. Bizde bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz.

"FARKLI BİR HAVADA DA KUPA FİNALİ OYNAYACAĞIZ"

"Rakibimiz Galatarasay’ı analiz ederek işe başlayacağız" diyen Pedro Malherio, şu ifadeleri kullandı: