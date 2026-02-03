Abone ol: Google News

Samsunspor, kupada Bodrum FK'yı iki golle geçti

Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 17:28
  • Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu'nda Bodrum FK'yı 2-0 yendi.
  • Marius Mouandilmadji, 48 ve 90+3. dakikalarda golleri attı.
  • Samsunspor, 3 maçta 9 puanla grupta lider durumda.

Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde, Thomas Reis yönetimindeki Süper Lig ekibi Samsunspor ile Burhan Eşer'in çalıştırdığı 1. Lig takımı Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan, Samsunspor oldu.

Ev sahibi takım, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

SAMSUNSPOR 3'TE 3 YAPTI

Bu sonucun ardından Samsunspor, gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.

Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.

