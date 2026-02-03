Samsunspor, kupada Bodrum FK'yı iki golle geçti

- Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu'nda Bodrum FK'yı 2-0 yendi.
- Marius Mouandilmadji, 48 ve 90+3. dakikalarda golleri attı.
- Samsunspor, 3 maçta 9 puanla grupta lider durumda.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde, Thomas Reis yönetimindeki Süper Lig ekibi Samsunspor ile Burhan Eşer'in çalıştırdığı 1. Lig takımı Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan, Samsunspor oldu.
Ev sahibi takım, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.
SAMSUNSPOR 3'TE 3 YAPTI
Bu sonucun ardından Samsunspor, gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.
Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.