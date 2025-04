Stanimir Stoilov: Bizim için müthiş bir galibiyet

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe yarı final için sahaya çıktı. Maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar kupadaki son yarı finalist oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupadaki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR GALİBİYET"

Stoilov, şunları dedi:

Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Yarı finali değerlendiren Bulgar teknik adam, şu sözleri sarf etti:

"ÇOK MUTLUYUM"

Stoilov, ayrıca şunları dedi:

"BİZE ÖZGÜVEN VERECEKTİR"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam bizim adımıza muhteşem bir galibiyet oldu. Göztepe’nin adını yıllar sonra yarı finale yazdırdık. Göztepe ailesi adına çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik, bu süreç bizi için bitmedi. Ama hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Bu şekilde başarılı günler bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar her zaman takımımızın arkasında. Bizleri her zaman destekliyorlar. Buraya geldiğim ilk günden beri çok güçlü bir aile olduğunu hissettim. Bugünkü galibiyet çok değerliydi. Bize özgüven verecektir.