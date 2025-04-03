Stanimir Stoilov: Bizim için müthiş bir galibiyet

Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe yarı final için sahaya çıktı. Maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar kupadaki son yarı finalist oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupadaki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR GALİBİYET"

Stoilov, şunları dedi:

Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Yarı finali değerlendiren Bulgar teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"ÇOK MUTLUYUM"

Stoilov, ayrıca şunları dedi:

Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum.

"BİZE ÖZGÜVEN VERECEKTİR"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam bizim adımıza muhteşem bir galibiyet oldu. Göztepe’nin adını yıllar sonra yarı finale yazdırdık. Göztepe ailesi adına çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik, bu süreç bizi için bitmedi. Ama hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Bu şekilde başarılı günler bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar her zaman takımımızın arkasında. Bizleri her zaman destekliyorlar. Buraya geldiğim ilk günden beri çok güçlü bir aile olduğunu hissettim. Bugünkü galibiyet çok değerliydi. Bize özgüven verecektir.

"BİZİM İÇİN İKİ FARKLI YARI VARDI"

Müsabakanın ilk yarısında oynadıkları oyundan memnun olmadığını belirten Bulgar teknik adam, şu şekilde konuştu:

Bizim için iki farklı yarı vardı. İlk yarı Beşiktaş bizden çok daha iyiydi ve orada maç 3-0 da olabilirdi. İlk yarıdaki performanstan mutlu değilim. Ama kırmızı kart ve sonrasında ikinci yarıda düzeltmeler yaptık. Bunun ardından istediğimiz dinamizme ve baskılı oyuna kavuştuk. Bundan ötürü de mutluyum. İlk yarıdaki gibi oynadığımız zaman rakip 10 kişi kalmasaydı maçı çevirmek zor olurdu. İkinci yarıdaki oyunu tüm maçlarda sergilememiz gerekiyor. Böyle bir deplasmandan galip gelmek çok değerli ama takım olarak iki farklı oyun sergilememizden dolayı mutlu değilim. Oyuncularımızla konuşacağım.

"TRANSFER SÖYLENTİLERİ ROMULO'NUN AKLINI KARIŞTIRDI"

Devre arası transfer döneminde Romulo için Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımdan transfer teklifi aldıklarını ve bu tekliflerin oyuncunun kafasını karıştırdığını aktaran Stoilov, şu şekilde konuştu:

Romulo takımın bir parçası ve onun işi gol atmak. Biz onu 1 yıl önce aldığımızda çok büyük efor sarf etti ve büyük gelişim kaydetti. Kendisi sürekli takım için oynuyor. Bu da ona golleri getirdi. Tabii ki çok büyük potansiyeli var. 1.5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önceki transfer söylentileri de aklını karıştırdı. Oyuncularımızın bu dönemlerde akıllarının karışmaması gerekiyor. Odaklanmaları gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir kulüpten ciddi teklif aldık ama kulübümüz reddetti. Kulüp olarak hedeflerimiz var ve hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hedeflerimize odaklanmış durumdayız.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında Avrupa hedefi koyduğunu ve sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen bu hedefe ilerlediklerini de kaydetti.