Haberler



Türkiye Kupası



Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti

Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası finalini Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan takip etti.