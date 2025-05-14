Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti

AA & Ensonhaber
Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.
TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER
Maçı beklerken tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarların bazıları, yüzlerini bordo-maviye boyadı.
Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Gaziantep Stadı’ndaki karşılaşmayı dev ekrandan ilgiyle takip etti.
Taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış