Türkiye Kupası finalinin tarihi ve yeri belli oldu

Türkiye Kupası'nın final müsabakasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
TFF, daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihinin 22 Mayıs Cuma gününe alındığını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YARI FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI
Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-Konyaspor
13 Mayıs Çarşamba:
20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor