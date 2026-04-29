Türkiye Kupası finalinin tarihi ve yeri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası finalinin tarihini ve oynanacağı yeri duyurdu.

TFF, daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihinin 22 Mayıs Cuma gününe alındığını açıkladı.

Finalin ise saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

22 MAYIS CUMA GÜNÜ ANTALYA'DA OYNANACAK

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir.



