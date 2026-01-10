Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

- Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
- MHK'ya göre Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
- Fethiyespor-Galatasaray maçında ise Ayberk Demirbaş düdük çalacak.
Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, kupada 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ AYBERK DEMİRBAŞ
13.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş