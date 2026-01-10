Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 17:58
Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
  • Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
  • MHK'ya göre Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
  • Fethiyespor-Galatasaray maçında ise Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, kupada 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ AYBERK DEMİRBAŞ

13.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

15.30 Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan

20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş

