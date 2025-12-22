Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda grup etabı devam ediyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi mücadelesi, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 13:29
Türkiye Kupası'nda grup etabı devam ediyor
  • Türkiye Kupası'nda grup etabı, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi, yarın saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşecek.
  • İlk hafta maçları, 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları, yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, kupada yarın 3 maç oynanacak.

Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ RAKİP OLACAK

C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

KUPADA MAÇ PROGRAMI

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK 

17.30 Konyaspor-Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

20.30 Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Eshspor Haberleri