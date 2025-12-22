Türkiye Kupası'nda grup etabı devam ediyor

- Türkiye Kupası'nda grup etabı, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi, yarın saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşecek.
- İlk hafta maçları, 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.
Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları, yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, kupada yarın 3 maç oynanacak.
Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.
FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ RAKİP OLACAK
C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.
KUPADA MAÇ PROGRAMI
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK
17.30 Konyaspor-Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
20.30 Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)