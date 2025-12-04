Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapılacak

- Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi yarın yapılacak.
Futbolda Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Kupada bugün sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
24 TAKIM KATILACAK
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.