Uğurcan Çakır'dan final değerlendirmesi

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Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kritik maç öncesinde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI KAZANMAK VE AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Uğurcan Çakır, şunları dedi:

Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.

"BİZİM İÇİN SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

Uğurcan, şu açıklamayı yaptı:

Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.

"SON İDMANDA KENDİMİ DENEDİM"

Trabzonspor kalecisi, şu açıklamayı yaptı:

Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.

"İNŞALLAH BENDE ONUN KAZANDIĞI BAŞARILARI KAZANABİLİRİM"

Fernando Muslera hakkında konuşan Çakır, şu ifadeleri kullandı: