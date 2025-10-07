Victor Osimhen Nijerya Milli Takım kampına katıldı

Nijerya'nın Ruanda'ya karşı oynadığı maçta sakatlanmıştı...

Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 10 Ekim'de Lesotho'ya karşı, 14 Ekim'de ise Benin'e karşı mücadele edecek.

SAKATLIĞI KORKUTTU

Nijerya'nın 6 Eylül'de Ruanda'ya karşı oynadığı maçta sakatlanan Osimhen'in, Türkiye'ye döndükten sonra yapılan kontrollerde ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

Bir süre sahalardan uzak kalan Osimhen tedavisinin ardından Alanyaspor maçına sonradan dahil oldu.

LİVERPOOL MAÇINA İLK 11 BAŞLADI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Liverpool'u misafir ettiği maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, maç içinde birçok kez aldığı darbelerle yerde kaldıktan sonra sekerek oyundan çıktı.

Maçtan sonra teknik adam Okan Buruk yıldız oyuncuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber almadık" dedi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Ekim ayında Nijerya Milli Takımı'nın oynayacağı maçlar için kadroya çağırılan Osimhen bugün milli takım kampında görüntülendi.

Fotoğrafta Osimhen'in sol ayak bileğinin olası bir durum için desteklendiği görüldü.