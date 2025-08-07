Abone ol: Google News

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'e set vermedi

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında Cezayir'i 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 18:04
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'e set vermedi

Endonezya'nın Surabaya kentinde düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın, C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye ile Cezayir karşılaştı.

Rakibini 25-12, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Polonya'yla karşılaşacak.

Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.

Eshspor Haberleri