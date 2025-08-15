21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Japonya'ya kaybetti

21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, çeyrek final maçında Japonya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 25-23, 25-21 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup oldu.

RAKİP POLONYA

Yarı final şansını kaybeden milliler, dünya şampiyonasında 5-8 klasman maçları oynayacak.

Türkiye-Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.