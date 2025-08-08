21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Polonya'ya kaybetti

Endonezya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nın heyecanı devam ediyor.
Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yla karşılaştı.
Rakibine 19-25, 24-26 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı.
RAKİP MISIR
Ay-yıldızlılar, organizasyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 09.00'da Mısır'la karşılaşacak.
Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.