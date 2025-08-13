21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finale çıktı

21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

RAKİP BEKLENİYOR

Milli takım, Japonya-Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

15 Ağustos Cuma günü oynayacak çeyrek finale mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.