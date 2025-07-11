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22 Yaş Altı Erkek Voleybolcular, ilk maçında Almanya'yı devirdi

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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22 Yaş Altı Erkek Voleybolcular, ilk maçında Almanya'yı devirdi

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı

Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alan 22 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk maçında Almanya’yı set vermeden 3-0 (25-16, 25-12, 26-24) mağlup etti.

İKİNCİ MAÇ SRIBİSTAN'LA

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, elemelerdeki ikinci maçını yarın saat 17.30’da Sırbistan’a karşı oynayacak.

Toplam 20 takımın 4’erli 5 gruba ayrıldığı elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 5 ekip ve en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Eshspor Haberleri