Abone ol: Google News

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 12:45
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçının heyecanı yaşandı.

Filipinler'in başkenti Manila'da Pasay City'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakada A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan milliler oldu.

Filenin Efeleri, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

MİLLİLER, İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE

Hollanda, müsabakanın kıran kırana geçen ilk setini 29-27 önde tamamlasa da Milli Takım sergilediği etkili oyunla ikinci seti 25-23 üstün kapattı.

Güçlü performansını sürdüren Filenin Efeleri, 25-16 ile üçüncü setten de galip ayrıldı.

Dördüncü sette ise Hollanda'yı 25-19 ile geçen ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 yendi.

Bu sonuçla Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihte ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

4'TE 4 İLE YOLA DEVAM

G Grubu'nda oynanan tüm karşılaşmalardan galip ayrılmayı başaran Filenin Efeleri, Hollanda'yı da yenerek yoluna namağlup devam etti.

İlk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup eden Slobodan Kovac'ın öğrencileri, organizasyondaki ikinci mücadelesinde Libya'yı 3-1 ile geçerek son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

Kanada karşısında da galip gelen ay-yıldızlılar, grubunu 3'te 3 ile lider olarak tamamlamıştı.

3-1'lik Hollanda galibiyetiyle turlayan Milli Takım, turnuvada 4'te 4 yaptı.

RAKİP BEKLENİYOR

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11. olduğu 2022 yılında elde etmişti.

Ay-yıldızlılar, yarı final için Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle 24 Eylül'de kozlarını paylaşacak.

Polonya - Kanada maçı bugün TSİ 15.00'te oynanacak.

4 SET SÜRDÜ

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)

Hollanda: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

Eshspor Haberleri