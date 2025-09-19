A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçmek için sahada

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihe geçmeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

TSİ 10.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MİLLİLER, LİDER BİTİRDİ

Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, üç maçta bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'la yenerek adından söz ettirdi.

Liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup olan Hollanda ise B Grubu'nu 2. sırada bitirdi.

TARİHE GEÇME FIRSATI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MİLLİLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA 5. KEZ KATILIYOR

Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

Polonya ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 20-23 Eylül tarihlerinde oynanacak son 16 turu maçlarında eşleşmeler şöyle:

Türkiye-Hollanda

Polonya-Kanada

Arjantin-İtalya

Belçika-Finlandiya

Bulgaristan-Portekiz

ABD-Slovenya

Tunus-Çekya

Sırbistan-İran

Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde, yarı finaller 27 Eylül, final ve üçüncülük müsabakası ise 28 Eylül'de yapılacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu