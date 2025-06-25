A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu

2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Slovenya karşı karşıya geldi.
Arena Burgaz'da oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Slovenya oldu.
Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.
Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.
77 DAKİKA SÜRDÜ
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)
Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, Stern, Bracko (Kovacic, Planinsic, Mujanovic, Sen)
Setler: 16-25, 22-25, 18-25
Süre: 77 dakika