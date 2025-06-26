A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya mağlup oldu

2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Millet Ligi'nde 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynayan milli takım, Ukrayna'ya 11-25, 22-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli takımlardan sorumlu asbaşkan Semih Oktay da izledi.
6 MAÇTA 5 YENİLGİ
İlk hafta mücadelesiyle beraber turnuvada 6. maçına çıkan milli takım, 5. mağlubiyetini yaşadı.
RAKİP BULGARİSTAN
Türkiye, 2. haftadaki üçüncü maçını 28 Haziran Cumartesi günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Efe Bayram)
Ukrayna: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov (Boiko, Tevkun, Todua)
Setler: 11-25, 22-25, 21-25
Süre: 75 dakika