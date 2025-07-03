A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır dönemi sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
İLK 8 MAÇTA 2 GALİBİYET ALINDI
Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.