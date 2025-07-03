A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır dönemi sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.