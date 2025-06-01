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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e gitti A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ilk ayağında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Milliler, bu maçlar için Çin'e hareket etti.