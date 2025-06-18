A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla milliler oldu.

MİLLİLER, 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 5'te 5 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Dominik Cumhuriyeti ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

RAKİP KANADA

Milliler, turnuvadaki 6. müsabakasında yarın 19.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLER SET VERMEDİ

A Milli Takım, başa baş geçen ilk seti 27-25 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, art arda bulduğu sayılarla 6-1 üstünlük yakaladı. Toparlanarak 5-0'lık seri elde eden Dominik Cumhuriyeti, skoru 6-6'ya getirdi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği sette 13-13'ten sonra oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Dengeli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü ve son seti de 28-26 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

EN SKORER HANDE OLDU

Ay-yıldızlılarda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayı kaydetti.

99 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye: Vargas, Zehra Güneş, Yaprak Erkek, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Elif Şahin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Meliha Diken, Cansu Özbay)

Dominik Cumhuriyeti: A. Rodriguez, Arias, Isabel, B. Martinez, J. Martinez, Gaila (Y. Rodriguez, Tapia, Matos, Caraballo, Marte)

Setler: 25-27, 19-25, 26-28

Süre: 99 dakika