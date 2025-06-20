A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile oynayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 3. maçında yarın saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Güney Kore ile mücadele edecek.

Milliler, Milletler Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve namağlup olarak yoluna devam ediyor.

SADECE 1 KEZ KAZANDILAR

Güney Kore ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

SON RAKİP BREZİLYA

Ay-yıldızlılar pazar günü İstanbul etabının son müsabakasında Brezilya ile karşılaşacak.