A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya set vermedi

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Kanada ile A Milli Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla milliler oldu.

MİLLİLER, 6'DA 6 YAPTI

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Kanada ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

SET VERMEDEN KAZANDILAR

Mücadeleye iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın servis turunda ay-yıldızlıların skoru 7-2'ye getirmesiyle Kanada mola aldı. Defansta da etkili olmayı sürdüren Türkiye, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci set, uzun rallilere sahne oldu. Kanada, Smrek'in hücumlarıyla etkili olmaya çalışsa da ay-yıldızlı takım, oyuna ağırlığını koyarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Başa baş geçen üçüncü sette üstünlük zaman zaman el değiştirse de Türkiye, son seti de 26-24'lük skorla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

EN SKORER İSİM VARGAS

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 20, Ebrar Karakurt ise 11 sayı kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP GÜNEY KORE

Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Kanada: Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews)

Türkiye: Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin)

Setler: 16-25, 18-25, 24-26

Süre: 84 dakika