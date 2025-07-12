Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde Sırbistan ile oynayacak. Hollanda'nın Apeldoorn şehrindeki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Takım, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet alarak finallerde yer almayı garantiledi.

AA AA
Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

POLONYA'DA DÜZENLENECEK FİNALLERİ GARANTİLEDİK

Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.

Eshspor Haberleri