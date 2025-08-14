Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu duyuruldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceği aday kadroyu açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 16:43
Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacak oyuncular duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı 14 oyuncu giyecek.

ADAY KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

