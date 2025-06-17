A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi Milletler Ligi'nde kayıpsız yola devam etmek!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahipliği yapacakları ikinci ayak maçlarını da kazanarak yollarına 8'de 8 ile devam etmek istediklerini söyledi.

Başkan Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi ve 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"VOLEYBOLU SEVMEKTEN VAZGEÇMESİNLER"

Milletler Ligi'ne 4'te 4 yaparak başladıklarını hatırlatan Üstündağ, şu şekilde konuştu:

Genç bir jenerasyonla başladığımız FIVB Milletler Ligi'nin Çin'de başlayan birinci ayağını 4'te 4 galibiyetle tamamladık. İkinci ayak maçlarına ev sahipliği yapacağız. İnşallah kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde 4 maçı da alarak 8'de 8 yapmak istiyoruz. Takımımla ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. İnanılmaz işler yapıyoruz. 14 yıl sonra İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem'de Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu kardeşime teşekkür ediyorum. Salonu bize tahsis ettiler. İnşallah bizleri yalnız bırakmayan, destekleyen herkesi mutlu ederiz. Voleybolu sevmekten vazgeçmesinler.

"KÜRSÜDE YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu yıl Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedeflediklerini aktaran Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

Milletler Ligi bizim için iyi bir sınav oluyor. Buradan sonra 22 Ağustos'ta Dünya Şampiyonası başlayacak. Orada da kürsünün zirvesinde yer almak istiyoruz. Hayallerimizin hepsini tek tek gerçekleştirdik. Sırada dünya şampiyonluğu var. Bunu gerçekleştireceğiz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı bugünden garantiledik. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı final oynadık ve madalyanın kıyısından döndük ama bu kez dönmek istemiyoruz. Kürsüde yer almayı hedefliyoruz.