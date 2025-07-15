Adis Lagumdzija: Mental olarak iyi durumdayız

16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinin ev sahipliği yapacağı 2025 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına; ev sahibi Japonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Chiba etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Adis Lagumdzija katıldı.

"TAKIMA GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Adis Lagumdzija basın toplantısında yaptığı konuşmada, şunları dedi:

Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. VNL’in ilk iki haftasında takımlar beraber olamasam da her maçı takip ettim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım senaryoyu değiştirip oyunumuzu yukarıya çıkabiliriz. Önümüzde oynayacağımız 4 maçımız var. Zorlu bir gruptayız ama takım arkadaşlarımın bana güvendiklerini biliyorum. İşimiz zor ama hedefimiz 2 galibiyet daha almak. Umarım en iyisini yapabilirim. Yeni antrenörümüzle çalışmaya başladık. Çok uzun bir zaman olmadı ama çok geliştik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz.