Adis Lagumdzija: Mental olarak iyi durumdayız

16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinin ev sahipliği yapacağı 2025 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.
Düzenlenen basın toplantısına; ev sahibi Japonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Chiba etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Adis Lagumdzija katıldı.
"TAKIMA GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Adis Lagumdzija basın toplantısında yaptığı konuşmada, şunları dedi:
Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. VNL’in ilk iki haftasında takımlar beraber olamasam da her maçı takip ettim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım senaryoyu değiştirip oyunumuzu yukarıya çıkabiliriz. Önümüzde oynayacağımız 4 maçımız var. Zorlu bir gruptayız ama takım arkadaşlarımın bana güvendiklerini biliyorum. İşimiz zor ama hedefimiz 2 galibiyet daha almak. Umarım en iyisini yapabilirim. Yeni antrenörümüzle çalışmaya başladık. Çok uzun bir zaman olmadı ama çok geliştik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz.
RAKİPLER
Filenin Efeleri, VNL'in 3.haftasında ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
16 Temmuz 2025
09.30 Türkiye-ABD
17 Temmuz 2025
09.30 Türkiye-Almanya
19 Temmuz 2025
09.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz 2025
05.00 Türkiye-Arjantin