Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 20:20
Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor'u rahat yendi
  • Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.
  • Set skorları 20-25, 21-25 ve 21-25 olarak kaydedildi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gebze Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Alanya Belediyespor oldu.

94 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)

Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)

Setler: 20-25, 21-25, 21-25

Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)

