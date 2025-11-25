Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor'u rahat yendi

- Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 94 dakika sürdü.
- Set skorları 20-25, 21-25 ve 21-25 olarak kaydedildi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Gebze Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Alanya Belediyespor oldu.
94 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)
Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)
Setler: 20-25, 21-25, 21-25
Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)