Alanya Belediyespor, Greenyard Maaseik'e mağlup oldu

- Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Greenyard Maaseik'e 3-1 yenildi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve Belçika temsilcisi galip geldi.
- Alanya Belediyespor, 28 Ocak'ta Belçika'da rövanş maçına çıkacak.
Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Alanya Belediyespor ile Belçika'nın Greenyard Maaseik takımı karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Greenyard Maaseik oldu.
Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden Alanya Belediyespor, 28 Ocak'ta Belçika'da rövanş maçına çıkacak.
113 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Thomas Buchar - Alexis Fuentes Barrasa
Alanya Belediyespor: Saadat, Uğur Kılınç, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Mustafa Çervatoğlu (Zeka Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlu, Marshall, İsmail Koçak)
Greenyard Maaseik: Fafchamps, Perin, Finoli, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Bus, Vleeschhauwer, Sydow)
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 20-25
Süre: 113 dakika (32, 26, 25, 30)