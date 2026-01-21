Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez yenişemedi

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
- İki takım Avrupa kupalarında toplam 7 kez karşılaştı.
- Galatasaray, bu maçların 3'ünde berabere kaldı, 4'ünü Atletico Madrid kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.
GALATASARAY'IN GALİBİYETİ YOK
Galatasaray bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.