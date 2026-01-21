Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez yenişemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİ YOK

Galatasaray bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.