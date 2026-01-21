Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

YERİNİ İLKAY'A BIRAKTI

Sarı-kırmızılıların yarı sahasındaki bir pozisyondan sonra kendini yere bırakan Torreira'ya ilk olarak saha içinde sağlık ekibi müdahale etti.

Daha sonra oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine 88. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.