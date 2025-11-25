Altekma, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

- Altekma, Efeler Ligi'nin 6. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç Ünye Spor Salonu'nda oynandı ve toplamda 84 dakika sürdü.
- Altekma, setleri 21-25, 17-25 ve 18-25 kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasında Akkuş Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Altekma oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ünye
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)
Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)
Setler: 21-25, 17-25, 18-25
Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)