Altekma, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 18:31
  • Altekma, Efeler Ligi'nin 6. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç Ünye Spor Salonu'nda oynandı ve toplamda 84 dakika sürdü.
  • Altekma, setleri 21-25, 17-25 ve 18-25 kazandı.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftasında Akkuş Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.

Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Altekma oldu.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ünye

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)

Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)

Setler: 21-25, 17-25, 18-25

Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)

