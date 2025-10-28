Abone ol: Google News

Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı

Efeler Ligi'nin 2. haftasında Altekma, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 20:57
Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı
  • Altekma, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 140 dakika sürdü.
  • Karşılaşmanın setleri 25-20, 20-25, 25-21, 22-25 ve 15-12 olarak tamamlandı.

Efeler Ligi'nin 2. haftasında Altekma ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

140 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Nazlı Ekmekçi

Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Bujulcevic (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Hakan Sıkar, Dirlic, Vidal, Mert Cuci, Enis Ali Ay (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Doğruer, Emir Kaan Öztürk, Kadir Bircan)

Setler: 25-20, 20-25, 25-21, 22-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 28, 27, 32, 26)

