Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı

- Altekma, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 140 dakika sürdü.
- Karşılaşmanın setleri 25-20, 20-25, 25-21, 22-25 ve 15-12 olarak tamamlandı.
Efeler Ligi'nin 2. haftasında Altekma ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
140 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Nazlı Ekmekçi
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Bujulcevic (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Hakan Sıkar, Dirlic, Vidal, Mert Cuci, Enis Ali Ay (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Doğruer, Emir Kaan Öztürk, Kadir Bircan)
Setler: 25-20, 20-25, 25-21, 22-25, 15-12
Süre: 140 dakika (27, 28, 27, 32, 26)