Abone ol: Google News

Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Altekma Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 19:18
Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
  • Altekma, Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
  • Maç, İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynandı ve 123 dakika sürdü.
  • Altekma'nın galibiyet setleri 25-22, 19-25, 19-25, 20-25 olarak gerçekleşti.

Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Altekma oldu.

123 DAKİKA OYNANDI

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Özgür Benzer, Kerem Süel)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Lawani, Ewert (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Arda Kara)

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 19-25

Süre: 123 dakika (32, 31, 27, 33)

Eshspor Haberleri