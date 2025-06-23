Altekma, Özgür Karababa ile yollarını ayırdı

Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonunu play-off maçlarını 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Altekma Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarına ayıran İzmir ekibi, 22 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa’ya da veda etti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: