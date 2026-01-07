Altekma, Sliedrecht Sport'u devirdi

- Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Sliedrecht Sport'u 3-0 yendi.
- İzmir ekibi, rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmişti.
- Böylece Altekma, 8'li final turuna yükseldi.
Altekma, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Hollanda'nın Sliedrecht Sport ekibiyle karşılaştı.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçta rakibini 3-0'lık skorla yenen Altekma, 8'li final turuna kaldı.
İzmir temsilcisi Altekma, rakibini deplasmanda da 3-1 yenmişti.
66 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Frankie Tanti (Malta), Bozhidara Mitkova (Bulgaristan)
Altekma: Erhan Hamarat, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Baha Açıkgöz)
Sliedrecht Sport: Van Der Sluis, Krook, Luuk De Groot, De Hoogh, Krijnsen, Van Den Bos, (Mart De Groot, Haanappel, Van Adrichem, İsenia, Heemskerk, Bouter)
Setler: 25-15, 25-21, 25-21
Süre: 66 dakika (21, 23, 22)