Aras Kargo, Göztepe'yi mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.
138 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos, Merve Atlıer)
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu, Emine Arıcı)
Setler: 25-14, 25-20, 18-25, 19-25, 15-11
Süre: 138 dakika