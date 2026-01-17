Abone ol: Google News

Aras Kargo, Göztepe'yi mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 21:57
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.

138 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos, Merve Atlıer)

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu, Emine Arıcı)

Setler: 25-14, 25-20, 18-25, 19-25, 15-11

Süre: 138 dakika

