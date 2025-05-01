Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık daha
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Elena Perinelli ve Selen Köse ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından 2 oyuncunun ayrılışına dair mesajlar paylaştı.

AYRILIK MESAJLARI

Mesajlarda, şu ifadeler kullanıldı:

Elena'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler, Elena. ve Selen'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler Selen.

6 İSİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI

İzmir ekibinde daha önce de kaptan Gizem Mısra Aşçı, Elif Kapar, Hanna Klimets, Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

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Emre Çalışkan
Editor