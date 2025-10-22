Aras Spor, Göztepe'ye set vermedi

- Aras Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında İzmir derbisinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Aras Spor setleri 19-25, 15-25, 15-25 aldı.
- Müsabaka 82 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. haftası İzmir derbisine sahne oldu.
Göztepe ile Aras Spor, Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Spor oldu.
82 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar
Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline, Ceren Kapucu, Melis Erdoğan)
Aras Spor: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Merve Atlıer, İrem Çor, Smrek)
Setler: 19-25, 15-25, 15-25
Süre: 82 dakika (31, 24, 27)