Aras Spor, Göztepe'ye set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. haftasında Aras Spor, İzmir derbisinde Göztepe'yi 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 18:50
Aras Spor, Göztepe'ye set vermedi
  • Aras Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında İzmir derbisinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Aras Spor setleri 19-25, 15-25, 15-25 aldı.
  • Müsabaka 82 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 3. haftası İzmir derbisine sahne oldu.

Göztepe ile Aras Spor, Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Spor oldu.

82 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline, Ceren Kapucu, Melis Erdoğan)

Aras Spor: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Merve Atlıer, İrem Çor, Smrek)

Setler: 19-25, 15-25, 15-25

Süre: 82 dakika (31, 24, 27)

