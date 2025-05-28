Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'nin sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Fatma Şekerci'ye imza attırdı.
Aydın temsilcisi, kaptan Fatma Şekerci'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.
"YENİDEN ANLAŞTIK"
Mavi-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer verildi:
Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz.
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