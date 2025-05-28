Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'nin sözleşmesini yeniledi

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Fatma Şekerci'ye imza attırdı.

Aydın temsilcisi, kaptan Fatma Şekerci'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

"YENİDEN ANLAŞTIK"

Mavi-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer verildi:

Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz.