Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti

İHA
Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla Aras Kargo’nun kilit oyuncularından biri olan Gizem Mısra Aşçı, 2025/26 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor başarısı için mücadele edecek.
Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Hoş geldin Gizem Mısra Aşçı! Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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