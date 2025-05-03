Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti

İHA

Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla Aras Kargo’nun kilit oyuncularından biri olan Gizem Mısra Aşçı, 2025/26 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor başarısı için mücadele edecek.

Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: